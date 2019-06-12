«Сладенькая попка»: Бузова в бикини без макияжа рассказала о поцелуе мечты

, 20:55 Фото 275

Ведущая сделала фотографии на балконе, на котором хотела бы провести время с возлюбленным.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 482

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В последнее время ведущая Ольга Бузова все чаще публикует посты, в которых рассуждает на тему романтических отношений. Не раз она признавалась, что мечтает найти настоящую любовь и даже давала повод думать, что встретила своего мужчину. В среду, 12 июня, теледива продолжила размышления на излюбленную тему. Звезда опубликовала фото, сделанное на балконе в отеле в Турции, и отметила, что именно на этом месте мог быть ее «самый долгий поцелуй».

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Что примечательно, на снимке светская львица предстала почти без макияжа, а незадолго до публикации фото выкладывала «сторис», на которых запечатлена абсолютно без косметики. Увидеть певицу в таком образе поклонникам было непривычно, однако не менее приятно. В комментариях фанаты выразили восхищение фигурой ведущей и сделали ей множество комплиментов.

 
Instagram @buzova86

«Сладенькая попка».

«Сногсшибательная девушка».

«Фигурка – отпад».

«Моя королева», - написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети. 

Тема:
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