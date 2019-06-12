«Сладенькая попка»: Бузова в бикини без макияжа рассказала о поцелуе мечты

В последнее время ведущая Ольга Бузова все чаще публикует посты, в которых рассуждает на тему романтических отношений. Не раз она признавалась, что мечтает найти настоящую любовь и даже давала повод думать, что встретила своего мужчину. В среду, 12 июня, теледива продолжила размышления на излюбленную тему. Звезда опубликовала фото, сделанное на балконе в отеле в Турции, и отметила, что именно на этом месте мог быть ее «самый долгий поцелуй».

«Пуговка выросла»: Катя Старшова публично призналась бойфренду в любви

Что примечательно, на снимке светская львица предстала почти без макияжа, а незадолго до публикации фото выкладывала «сторис», на которых запечатлена абсолютно без косметики. Увидеть певицу в таком образе поклонникам было непривычно, однако не менее приятно. В комментариях фанаты выразили восхищение фигурой ведущей и сделали ей множество комплиментов.