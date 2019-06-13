Заморозки в Москве? В центре «Фобос» рассказали о погоде в столице

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не подтвердил данные о резком похолодании в Москве в ночь с 13 на 14 июня до +1 градуса, назвав распространенную некоторыми СМИ информацию полной ерундой.

По словам специалиста, температура воздуха в указанный временной период будет колебаться в пределах +8-+10 градусов.

« Я не знаю, кто эту дезинформацию пустил, но это ерунда полная. В ночь ожидается плюс восемь-десять. Это, конечно, низкие для июня температуры, но об одном градусе никакой речи быть не может », — цитирует Евгения Тишковца РИА Новости.

Стоит отметить, что в пятницу, 14 июня, в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется днем до +21-+23 градусов.

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