Заморозки в Москве? В центре «Фобос» рассказали о погоде в столице

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не подтвердил данные о резком похолодании в Москве в ночь с 13 на 14 июня до +1 градуса, назвав распространенную некоторыми СМИ информацию полной ерундой.
По словам специалиста, температура воздуха в указанный временной период будет колебаться в пределах +8-+10 градусов.
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Стоит отметить, что в пятницу, 14 июня, в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Воздух прогреется днем до +21-+23 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Коми пережили страшный ураган.