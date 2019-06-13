Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по расположению террористов, которые подвергли артобстрелу наблюдательный пост турецких военных в Идлибе в районе высоты Джебель-Завия, сообщает в четверг, 13 июня, Интерфакс.

« Ночью 13 июня террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб », — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Турецкие власти обратились к Москве с просьбой об оказании содействия в обеспечении безопасности своих военных и нанесении ответного удара по позициям боевиков.

« По координатам, указанным турецкой стороной, самолетами ВКС России было нанесено четыре бомбовых удара. В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста », — добавили в Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео: ВКС РФ атаковали позиции боевиков в сирийской провинции Хама.