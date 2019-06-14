Сильная гроза с градом обрушилась Новосибирск. Есть жертва. На окраине региональной столицы от удара молнии погибла 17-летняя девушка. А в садоводческом товариществе под Новосибирском молния уничтожила жилой дом. Этот момент попал в объективы очевидцев. Сразу после удара в шпиль — жилое здание загорелось. К прибытию пожарных оно полыхало так, что справиться с огнем было уже невозможно.

А в центре Новосибирска — другая проблема. Вода. Из-за большого количества осадков не выдержало дорожное покрытие, в результате на проезжей части образовалась яма внушительных размеров. Жители города с помощью соцсетей предупреждают друг друга о том, в каких еще местах на проезжей части могут образоваться подобные провалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как во время самого настоящего стихийного бедствия в Севастополе чуть было не погиб ребенок. Унесенного потоками воды малыша спасли водитель троллейбуса и девушка.