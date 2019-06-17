Видео: Ингушетия тонет из-за ливней, на Кубани объявлено экстренное предупреждение

Ингушетия медленно уходит под воду из-за мощных ливней. В Назрани затоплено больше 20 домов, на улицах десятки упавших деревьев и оборванных линий электропередачи. Крупный град повредил несколько автомобилей.

А в Волгограде дожди снова начали размывать фундамент стадиона, построенный к Чемпионату мира по футболу. Склон, на котором стоит арена, сейчас напоминает ущелье. Опасное место оцеплено, а власти города думают, как укрепить берег, чтобы стадион не разрушился.

О надвигающейся буре предупреждают и жителей Северной Осетии. Впрочем, нашлись и те, кому непогода пришлась по вкусу.

Экстренное предупреждение объявлено и в Краснодарском крае. На всем Черноморском побережье ожидаются ливни, грозы и град, а ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Накануне стихия уже прошлась по Краснодару. Порывами ветра в городском парке с корнем вырвало десятки деревьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как жители Новосибирска пострадали из-за обрушившейся стихии.



