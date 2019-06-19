«Забудьте о газировке!»: Россиянам посоветовали, что пить в жару

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В такую погоду крайне важно употреблять много жидкости, чтобы избежать солнечного удара.

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Фото, видео: Известия/ Павел Бедняков, www.globallookpress.com

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Погода 3824

Захватившая Центральный регион России 30-градусная жара может быть опасна не только для метеозависимых людей — от солнечного удара и обезвоживания не застрахован никто.

Специалисты Роскачества посоветовали, что в такую погоду нужно употреблять простую питьевую воду или чай, пишет URA.RU. При этом вода в стеклотаре дольше сохраняет полезные свойства.

Однако утолять жажду сладкими газированными напитками категорически не рекомендуется.

Также пережить жару помогает квас, но он должен быть без красителей, подсластителей, усилителей вкуса, а содержание спирта не должно превышать 1,2 градуса.

По словам экспертов, лучше выбирать продукт, сделанный по ГОСТу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как природные катаклизмы в середине июня терзают Россию.

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