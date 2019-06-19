Ливни, град и песчаные бури: Природные катаклизмы терзают Россию

Жители Приамурья пытаются оценить ущерб, нанесенный региону мощным дождем и градом. Больше всего от стихии досталось Благовещенску и нескольким поселкам в пригороде. Заряд града побил урожай, а людям пришлось искать укрытие, чтобы не получить травм.

В Рязани сильные ливни спровоцировали потоп в центре города. Проезжая часть превратилась в озеро. Автовладельцам пришлось эвакуировать автомобили — они заглохли в воде. Сейчас аварийные службы пытаются прочистить засоры в канализации.

А жителей Татарстана напугала пыльная буря. Черное облако накрыло небо над жилыми домами. Людям пришлось спрятаться, чтобы не оказаться в эпицентре стихии. Песок и грязь с полей принес в населенный пункт сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотрудники МЧС спасли семью, которую уносило ветром в Охотское море.