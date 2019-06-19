Число вопросов на «Прямую линию с Владимиром Путиным» превысило один миллион

, 13:20 277

До прямой трансляции осталось менее суток, но обращения россиян к президенту продолжают поступать.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 94

Накануне «Прямой линии с Владимиром Путиным» по состоянию на 09:00 мск среды, 19 июня, зарегистрировано 1 053 326 вопросов.

В основном россияне предпочитают обращаться к главе государства по телефону (616 505 звонков). Следом идут те, кто отправил смс- или ммс-сообщения (291 311). Через специальное созданное для «прямой линии» мобильное приложение было задано 55 153 вопроса, 49 800 обращений поступило через сайт программы, 40 557 — через соцсети.

До начала онлайн-трансляции осталось менее суток, но обращения продолжают поступать. Любой желающий может обратиться к главе государства вплоть до окончания «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая начнется в четверг, 20 июня в 12:00.

5-tv.ru рассказывает, как задать вопрос президенту РФ:

  • Номер телефона единого центра обработки сообщений 8-800-200-40-40. Звонки из любой точки России бесплатны.
  • Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40.
  • С телефонов российских операторов можно отправить смс или ммс на номер 0-40-40. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.
  • Написать вопрос президенту РФ можно через специальное мобильное приложение «Москва — Путину» или сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
  • Пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут отправить текстовый вопрос или записать видеоролик в официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

В прошлом году на «Прямую линию» всего поступило 2,7 миллиона вопросов, а максимальное их число было зарегистрировано в 2015 году — 3,25 миллиона.

В 2019 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится в 17-й раз. Такой формат общения главы государства с россиянами проходит ежегодно с 2001 года. Исключение составили 2004 и 2012 годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 16 июня было зарегистрировано более 600 тысяч вопросов россиян Путину.

Тема:
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 94
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