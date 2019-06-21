Жара уходит: к вечеру на Петербург обрушится ливень

21 июня утром специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил горожан в Facebook о том, что во второй половине дня Санкт-Петербург накроет ливнем. На погоду окажет влияние атмосферный фронт:
Температура в городе будет стабильно +27…+29°, а давление во второй половине дня будет ниже нормы. Ветер будет дуть с юга со скоростью четыре–девять метров в секунду.
«Яндекс Погода» прогнозирует первые капли в четыре часа вечера. Чудское озеро первым встретило молнию, скоро гроза покажется и в центре города.
А 22 июня в Северной столице температура пойдет на спад: +21…+23°. Северо-Западный Гидрометцентр прогнозирует такую же температуру воздуха в воскресенье.
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