Жара уходит: к вечеру на Петербург обрушится ливень

21 июня утром специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил горожан в Facebook о том, что во второй половине дня Санкт-Петербург накроет ливнем. На погоду окажет влияние атмосферный фронт:

«Приближаясь с запада, временами он будет закрывать небо грядой мощных облаков, проливаясь короткими ливнями и гремя грозами».

Температура в городе будет стабильно +27…+29°, а давление во второй половине дня будет ниже нормы. Ветер будет дуть с юга со скоростью четыре–девять метров в секунду.

«Яндекс Погода» прогнозирует первые капли в четыре часа вечера. Чудское озеро первым встретило молнию, скоро гроза покажется и в центре города.

А 22 июня в Северной столице температура пойдет на спад: +21…+23°. Северо-Западный Гидрометцентр прогнозирует такую же температуру воздуха в воскресенье.

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