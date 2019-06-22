Цымбалюк-Романовская не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей

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Пианистку смущает тот факт, что ее возлюбленный продолжает близко общаться со светской львицей Анной Калашниковой.

Фото: Instagram @vitalinaromanovskaya

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 57

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не отпустила Прохора Шаляпина на день рождения к бывшей невесте — светской львице Анне Калашниковой, пишет KP.RU.

Цымбалюк-Романовская не понимает, почему певец продолжает близко общаться с прошлой невестой. А его соглашение пойти на столь личный праздник к Калашниковой, по-видимому, стало последней каплей. По некоторым данным, пианистка даже закатила Шаляпину истерику. В результате артисту пришлось отказаться от посещения вечеринки — он написал бывшей возлюбленной сообщение с извинениями.

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Прохор Шаляпин и Анна Калашникова расстались еще несколько лет назад. В 2014 году певец объявил на всю страну, что у них с Анной скоро появится ребенок, однако затем выяснилось, что он не является отцом малыша.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «рецепте» счастья от Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

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