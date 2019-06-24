Часовню в память о погибших на Курской дуге возвели в поселке Поныри

В Курской области в поселке Поныри у мемориала «Героям Курской дуги» состоялось открытие часовни. Ее возвели в память о воинах, погибших в 43-м году во время одной из самых кровавых битв Великой Отечественной войны.

«Именно здесь в 43-м году наши войска переломили большими потерями, но переломили обстановку, и мы вспоминаем тех людей, которые воевали и погибли здесь», — рассказал Василий Кириллов, ветеран военной контрразведки, генерал-майор в отставке.

Перед открытием часовни прошел торжественный митинг, на котором присутствовали ветераны войны, военнослужащие, представители силовых структур. В землю была заложена капсула с землей, собранной на местах самых ожесточенных боев Курской области.

Эта часовня 11-я, это вахта — молчаливое эхо войны. Часовня здесь черная, это символ того, что здесь шли страшные бои, — рассказал генерал-полковник Николай Юрьев, руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России.

Кроме этого Курский мемориал участвует во всероссийской акции «Горсть памяти». Земля с территории мемориала будет доставлена в Главный Храм Вооруженных сил, который планируется открыть в Подмосковье к 75-летию Победы.

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