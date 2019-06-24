Что значит фирменный жест Ольги Бузовой — эксперт по распознаванию эмоций

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Певица на своих выступлениях часто показывает сложенные и поднятые над головой два пальца.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 498

Фанаты Бузовой, которые следят за выступлениями певицы, постоянно наблюдают один и тот же жест звезды на сцене — сложенные и поднятые над головой два пальца. Instagram @buzova86

Многие поклонники гадали, что же обозначает этот знак. В Instagram подписчики уже выдвинули свою версию и возмутились поведению певицы на сцене:

«Оля, перестань делать этот знак, ты хоть знаешь, что он обозначает, ради интереса почитай. Смотри, Оль, тебе придется за этот знак отвечать перед людьми, которые знают, что он обозначает»;

«Почему вы всегда этот сатанинский знак показываете?» — написали юзеры.

Эксперт в чтении жестов и мимики Илья Степанов рассказал поклонникам, что же на самом деле значит жест певицы, сообщает Teleprogramma.pro. По словам специалиста, никакой идеологической нагрузки искать тут не стоит, это просто часть имиджа звезды.

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Как говорит Илья Степанов, любые знаки и символы врезаются в память людей и ассоциируются потом с конкретным человеком. Таким образом это делает обладателя узнаваемым. Чтобы знак работал, нужно его показывать постоянно, что и делает Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова предложила фанатам выбрать лучший ракурс своих ягодиц.

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