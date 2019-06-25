Более 800 выпускников были удалены с ЕГЭ

812 выпускников в этом году были удалены с ЕГЭ. Такие данные приводит Рособрнадзор. В числе самых распространенных нарушений — использование мобильного телефона — получить подсказку таким способом попытались 255 человек.

Остальные пытались пронести на экзамены шпаргалки. В целом же количество выпускников, которые провалили экзамены из-за нарушений, на четверть меньше, чем в прошлом году — отмечают в Рособрнадзоре.

Всего же в 2019-м ЕГЭ сдавали 750 тысяч человек. Двое выпускников набрали максимально возможные 400 баллов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2019 году в России начнут выдавать цифровые дипломы. Нововведение коснется пяти университетов.