Экипаж Ан-24 сообщил об отказе управления системами самолета перед посадкой в Бурятии

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Авиалайнер совершил выезд за пределы ВПП, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся

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Фото, видео : ВКонтакте @inci38, Instagram @irkutsk_online

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Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 10

Экипаж Ан-24 доложил об отказе управления системами самолета перед посадкой в Бурятии. Авиалайнер, следовавший по маршруту «Улан-Удэ — Нижнеангарск» в четверг, 27 июня, совершил выезд за пределы ВПП, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров, из них 100 квадратных метров — площадь самого самолета.

В результате пожара передняя часть АН-24, включая кабину самолета, полностью разрушена. Салон выгорел. На данный момент возгорание ликвидировано.

В результате инцидента два человека — командир и бортмеханик — погибли. Их тела обнаружены на месте происшествия.

Как сообщает ТАСС, специальный рейс авиакомпании «Ангара» вывезет пассажиров, которые из-за аварийной посадки задерживаются на севере Бурятии. Аэропорт Нижнеангарска продолжит принимать самолеты в обычном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5-tv.ru, причиной происшествия мог стать отказ левого двигателя. По предварительным данным, в результате инцидента семь человек госпитализированы и еще 22 обратились за медицинской помощью. Возгорание уже ликвидировано.

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