Список пассажиров Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске

В распоряжении 5-tv.ru оказался список пассажиров с самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске в Бурятии 27 июня.
Иван И. Владимир М. Евгений Л. Михаил Р. Алдар Ц. Соелма Б. Агван Ц. Андрей М Любовь С. Евгений К. Илья М. Дмитрий Т. Владимир Г. Михаил Г. Солбон Ы. Вячеслав П. Светлана А. Анастасия Г. Юлия Б. Баир Д. Юлия Ш. Евгения Б. Николай П. Михаил Г. Радна Г. Андрей Р. Анастасия О. Никита А. Тамара А. Роман М. Павел П. Дари Д. Вячеслав П. Светлана А. Анастасия Г. Юлия Б. Баир Д. Юлия Ш. Анна И. Михаил С. Виктор К. Александр В. Александр М. Татьяна А. Лидия П. Сергей З. Надежда Т. Ольга Г. Алексей Д.
На борту самолета находились 42 пассажира.
В результате пожара передняя часть АН-24, включая кабину самолета, полностью разрушена. Салон выгорел. На данный момент возгорание ликвидировано.
В результате инцидента два человека — командир и бортмеханик — погибли. Их тела обнаружены на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 5-tv.ru, причиной происшествиямог стать отказ левого двигателя. По предварительным данным, в результате инцидента семь человек госпитализированы и еще 22 обратились за медицинской помощью. Возгорание уже ликвидировано.