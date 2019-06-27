Список пассажиров Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске

Иван И.

Владимир М.

Евгений Л.

Михаил Р.

Алдар Ц.

Соелма Б.

Агван Ц.

Андрей М

Любовь С.

Евгений К.

Илья М.

Дмитрий Т.

Владимир Г.

Михаил Г.

Солбон Ы.

Вячеслав П.

Светлана А.

Анастасия Г.

Юлия Б.

Баир Д.

Юлия Ш.

Евгения Б.

Николай П.

Михаил Г.

Радна Г.

Андрей Р.

Анастасия О.

Никита А.

Тамара А.

Роман М.

Павел П.

Дари Д.

Вячеслав П.

Светлана А.

Анастасия Г.

Юлия Б.

Баир Д.

Юлия Ш.

Анна И.

Михаил С.

Виктор К.

Александр В.

Александр М.

Татьяна А.

Лидия П.

Сергей З.

Надежда Т.

Ольга Г.

Алексей Д.