Командир и бортмеханик погибли при аварийной посадке Ан-24 в Нижнеангарске

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Авиакатастрофа произошла утром в четверг, 27 июня в Бурятии.

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Фото, видео : ВКонтакте @club177651216, @id434881775

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 5

Командир и бортмеханик погибли при аварийной посадке Ан-24 в Нижнеангарске утром в четверг, 27 июня. Причиной ЧП мог стать отказ левого двигателя. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате трагедии погибли два человека. Количество пострадавших уточняется. 43 человека были спасены.

Известно, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 5
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Видео эвакуации пассажиров из горящего самолета Ан-24 в Нижнеангарске
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