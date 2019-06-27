Командир и бортмеханик погибли при аварийной посадке Ан-24 в Нижнеангарске утром в четверг, 27 июня. Причиной ЧП мог стать отказ левого двигателя. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате трагедии погибли два человека. Количество пострадавших уточняется. 43 человека были спасены.

Известно, что самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.