Видео: В Дамаске заработала фабрика по производству чая и кофе

Одна из крупнейших фабрик чая и кофе вновь заработала в Сирии.

В освобожденные от боевиков кварталы Дамаска возвращается мирная и трудовая жизнь. Сейчас фабрика работает в круглосуточном режиме — каждое утро из цехов уезжают фургоны с шестью тоннами настоящего восточного кофе и 30 коробками фирменного чая — черного, зеленого, с добавками и без. Большая часть товара идет на экспорт.

« Мы отправляем нашу продукцию в Ливан, Тунис, Иорданию, Россию и Америку. В штатах есть бизнесмены, которые покупают у нас эту продукцию и продают тем, кто родился и жил на Ближнем Востоке, а сейчас в Америке » , — заявил директор чайной фабрики Мухаммед Дауд.

Одна из лучших марок сирийского кофе называется «Эш-Шам» в честь второго названия Дамаска. Его готовят по старинной рецептуре, но уже на новом оборудовании. Руководство фабрики задумалось о расширении производства. За несколько месяцев удалось достичь довоенного уровня и одного цеха уже стало мало.

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