Видео: В Дамаске заработала фабрика по производству чая и кофе

, 8:27 Видео 14

В столице Сирии снова запустили производство фирменных ближневосточных напитков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4266

Одна из крупнейших фабрик чая и кофе вновь заработала в Сирии.

В освобожденные от боевиков кварталы Дамаска возвращается мирная и трудовая жизнь. Сейчас фабрика работает в круглосуточном режиме — каждое утро из цехов уезжают фургоны с шестью тоннами настоящего восточного кофе и 30 коробками фирменного чая — черного, зеленого, с добавками и без. Большая часть товара идет на экспорт.

«Мы отправляем нашу продукцию в Ливан, Тунис, Иорданию, Россию и Америку. В штатах есть бизнесмены, которые покупают у нас эту продукцию и продают тем, кто родился и жил на Ближнем Востоке, а сейчас в Америке», — заявил директор чайной фабрики Мухаммед Дауд.

Одна из лучших марок сирийского кофе называется «Эш-Шам» в честь второго названия Дамаска. Его готовят по старинной рецептуре, но уже на новом оборудовании. Руководство фабрики задумалось о расширении производства. За несколько месяцев удалось достичь довоенного уровня и одного цеха уже стало мало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возобновлении производства телевизоров в послевоенной Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4266
26 июн
Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим
21 июн
В Сирии возобновили производство телевизоров
20 июн
Десятки тысяч беженцев из Идлиба прибыли в центры временного содержания
19 июн
Сирия заявила о последнем этапе войны с террористами
19 июн
Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске
17 июн
Заминированный автомобиль взорвался на улице города Камышли — фото с места
17 июн
В результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители
16 июн
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
16 июн
Музей сирийской медицины и науки вновь открылся в Дамаске
15 июн
Видео: российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +8°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

8:36
Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах — фото
8:27
Видео: В Дамаске заработала фабрика по производству чая и кофе
8:16
Дженнифер Энистон рассказала об ужасе, пережитом на борту аварийного самолета
8:05
«Вы наше солнце!»: Пугачева в желтом дождевике поразила поклонников «молодостью»
7:52
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным на G20 — видео
7:39
Видео: Ханна в пиджаке на голое тело снялась в новом клипе

Сейчас читают

Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!
«Очень тревожный звонок» — Порошенко ужаснулся, что Киев не предупредили о встрече Путина и Трампа
Во власти стихии: Иркутская область продолжает уходить под воду — жуткое видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге