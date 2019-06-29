В Улан-Удэ после сильнейшего ливня приходится изобретать лайфхаки для передвижения по улицам

Относительно теплое субботнее утро, 29 июня, в Улан-Удэ неожиданно было испорчено сильным ливнем. Стихия обрушилась почти на весь город. Местами прошел град.

В соцсетях жители столицы Бурятии выкладывают последствия непогоды. В городском паблике в Instagram появилось видео, на котором мощный поток воды стекает с моста и буквально топит под собой автомобиль припаркованный внизу.

Там же появилась запись, сделанная в одном из районов города. На видео снят лайфхак, который оперативно изобрел житель Улан-Удэ, чтобы пересечь участок затопленной улицы, не промочив ноги.

Примечательно, что непогода «балует» столицу Бурятии второй день подряд. Владельцы дач опасаются за судьбу урожая.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткое видео из буквально уходящей под воду Иркутской области.