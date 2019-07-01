Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России

Телеведущий Владимир Соловьев в воскресенье, 30 июня, в своем аккаунте в Twitter опубликовал пост, в котором подверг сомнению популярность в России грузинской певицы Нино Катамадзе и прокомментировал ее заявление об отказе выступать на территории страны.

« Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? » — пишет Владимир Соловьев.

Twitter @VRSoloviev

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После того, как стало известно, что 46-летняя уроженка Аджарии удалила свой пост в Facebook c вышеуказанным высказыванием, Владимир Соловьев отметил, что это всего лишь банальная рекламная кампания.

« Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. „Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи“. Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас », — заключил Владимир Соловьев.

Twitter @VRSoloviev

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе выступать в России.