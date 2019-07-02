Владимир Путин в ближайшее время встретится с Сергеем Шойгу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Ради встречи с главой оборонного ведомства, Путин принял решение отменить участие в форуме «Реки России». Отмечается, что по поручению российского лидера к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее в Минобороны сообщили, что во время ЧП на подводном аппарате 1 июля погибли 14 моряков. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Аппарат предназначался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Сейчас он находится на базе Северного флота в Североморске.

В свою очередь военные следственные органы Следственного комитета России инициировали доследственную проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в территориальных водах РФ.