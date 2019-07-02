Владимир Путин в ближайшее время встретится с Сергеем Шойгу

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Глава государства решил отметить участие в форуме «Реки России» из-за встречи с министром обороны.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 5

Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Ради встречи с главой оборонного ведомства, Путин принял решение отменить участие в форуме «Реки России». Отмечается, что по поручению российского лидера к участникам мероприятия обратится вице-премьер Ольга Голодец.

Ранее в Минобороны сообщили, что во время ЧП на подводном аппарате 1 июля погибли 14 моряков. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Аппарат предназначался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Сейчас он находится на базе Северного флота в Североморске.

В свою очередь военные следственные органы Следственного комитета России инициировали доследственную проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в территориальных водах РФ.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 5
2 июл
Подробности гибели 14 моряков-подводников в Североморске
2 июл
СК РФ начал проверку по факту гибели подводников
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Названа причина гибели российских подводников
2 июл
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

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