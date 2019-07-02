Подробности гибели 14 моряков-подводников в Североморске

, 19:43 Эфирная новость 191

Во время изучения природных пространств и дна Мирового океана на глубоководном аппарате начался пожар.

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Фото, видео : ТАСС, Пятый канал

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 5

14 российских моряков погибли во время пожара на исследовательском глубоководном аппарате. Как сообщают в Минобороны, подводники отравились продуктами горения. Инцидент произошел в российских территориальных водах во время научных работ по измерению глубин. Благодаря самоотверженным действиям команды, пожар был ликвидирован.

Причины возгорания пока не установлены. Аппарат находится в Североморске, на главной базе Северного флота. Расследование ведет лично главнокомандующий Военно-Морским флотом. Это практически дословное официальное сообщение пресс-службы министерства обороны, которое было опубликовано несколько часов назад, сама трагедия произошла накануне, 1 июля. Военные следователи СК начали проверку.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 5
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14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

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