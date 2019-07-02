СК РФ начал проверку по факту гибели подводников

Военные следственные органы Следственного комитета России инициировали доследственную проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в территориальных водах РФ.

По результатам изучения всех обстоятельств, которые привели к пожару на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, будет принято процессуальное решение.

Ранее в Минобороны сообщили, что во время ЧП на подводном аппарате 1 июля погибли 14 моряков. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Аппарат предназначался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Сейчас он находится на базе Северного флота в Североморске.