СК РФ начал проверку по факту гибели подводников

, 18:15 Видео 91

Военные следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к смерти 14 моряков глубоководного аппарата ВМФ РФ.

Фото : ТАСС

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 3

Военные следственные органы Следственного комитета России инициировали доследственную проверку по факту гибели 14 моряков-подводников в территориальных водах РФ.

По результатам изучения всех обстоятельств, которые привели к пожару на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, будет принято процессуальное решение.

Ранее в Минобороны сообщили, что во время ЧП на подводном аппарате 1 июля погибли 14 моряков. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление продуктами горения. Аппарат предназначался для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Сейчас он находится на базе Северного флота в Североморске.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 3
2 июл
Названа причина гибели российских подводников
2 июл
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

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СК РФ начал проверку по факту гибели подводников

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