Путин поручил Шойгу провести тщательное расследование гибели моряков-подводников

Президент России Владимир Путин выслушал доклад министра обороны страны Сергея Шойгу о гибели 14 моряков-подводников.

Глава государства поручил министру отправиться в Североморск и заслушать доклады на месте. Президент потребовал провести тщательное расследование причин трагедии и отметил, что экипаж подводного аппарата был высокопрофессиональным. Среди погибших моряков-подводников — семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Ранее в Минобороны сообщили о гибели 14 членов экипажа в результате пожара на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ 1 июля. Причиной смерти моряков названо отравление продуктами горения. Сам аппарат сейчас находится на базе Северного флота в Североморске.