Видео: Гроза с сильным ливнем обрушилась на Петербург

На Петербург обрушились грозы и ливни. В городе штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. Из-за разгула стихии в аэропорту Пулково не могут сесть самолеты — они кружат над аэропортом. Задержаны несколько рейсов на вылет.

Дороги затоплены, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) течет настоящая река — машины буквально плывут по трассе. Ливневая канализация не справляется — вода срывает люки. В отдельных районах идет град. Он накрыл север Петербурга. В МЧС предупреждают, что погода может еще ухудшиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какая погода будет в июле.