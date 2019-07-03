Видео: Гроза с сильным ливнем обрушилась на Петербург

, 20:29 Эфирная новость 21

Из-за штормового ветра в аэропорт Пулково не могут сесть самолеты.

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Фото, видео : РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Погода 3851

На Петербург обрушились грозы и ливни. В городе штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. Из-за разгула стихии в аэропорту Пулково не могут сесть самолеты — они кружат над аэропортом. Задержаны несколько рейсов на вылет.

Дороги затоплены, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) течет настоящая река — машины буквально плывут по трассе. Ливневая канализация не справляется — вода срывает люки. В отдельных районах идет град. Он накрыл север Петербурга. В МЧС предупреждают, что погода может еще ухудшиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какая погода будет в июле.

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