Гидрометцентр: Погода меняется из-за глобального потепления

, 14:29 235

В июле климатические условия в некоторых регионах России поменяются несколько раз, сообщил директор ГидрометцентраРоман Вильфанд.

Фото : ТАСС / Михаил Терещенко

Тема:
Погода 3850

Роман Вильфанд — директор Гидрометцентра России поделился информацией об июльских погодных условиях. По мнению метеоролога, практически по всей стране ожидается температура около и выше нормы.

Запад Сибири и Урал не должны готовиться к каким-либо природным катаклизмам. Погода там будет обычной для данных регионов. А вот в других частях Сибирского федерального округа, на Северном Урале и в Якутии ожидается серьезное повышение температуры воздуха. Об этом сообщает «Российская газета».

«Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается», — отметил Вильфанд.

В середине июля в центральной части России произойдет небольшое похолодание максимум до 20 градусов. При этом воздух будет довольно влажным. Лишь во второй декаде июля в этот регион придет настоящее лето.

По мнению Романа Вильфанда уровень выпадения осадков на 80% площади страны будет в норме. Эксперт считает это хорошим знаком.

«Это, значит, не ожидается засуха», — утверждает метеоролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прогнозы синоптиков насчет Санкт-Петербурга неутешительны — в ближайшие две недели обещают похолодание и грозы со шквалистым ветром. Затем циклон отправится покорять северный Урал.

Тема:
Погода 3850
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