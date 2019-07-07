МИД ответил на «менторские поучения» США в отношении запретов рейсов в Грузию

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В российском ведомстве прокомментировали высказывание американского дипломата Элизабет Руд, которая раскритиковала предпринятые РФ меры в отношении авиасообщения с Грузией.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

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Вооруженные протесты в Тбилиси 34

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление американского дипломата Элизабет Руд, которая назвала меры РФ в отношении прекращения авиасообщение с Грузией «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

В ответ на критику Руд в российском ведомстве напомнили о многолетних санкциях Вашингтона, которые действовали против Москвы, начиная с 1974 года. На официальной странице МИД в Facebook привели исторические факты, которые доказывают, что на протяжении десятка лет Америка рассматривала РФ «в качестве недружественного государства».

Среди ограничительных мер — поправка Джексона-Вэника 1974 года, запрещавшая предоставлять СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, госкредиты и кредитные гарантии, бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году, блокада строительного газопровода Уренгой–Помары–Ужгород в 1981-м, «закон Магнитского» 2012 года, санкции, связанные с украинским кризисом 2014-го и «делом Скрипалей» 2018-го.

«Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о „справедливости, нужности и пропорциональности“ американских рестрикционных мер», — заключили в российском МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 34
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