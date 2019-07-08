Синоптики обещают россиянам в июле осеннюю погоду

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Вместе с центральной частью России без жаркого лета страдают Поволжье и Урал.

Фото : www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3863

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в июле знойного лета в европейской части России не будет. Об этом сообщает НСН.

Синоптик напомнил, что погода ухудшилась неделю назад из-за осадков, которые приносят с собой североатлантические циклоны. В течение двух недель температура на термометре ночью не поднимется выше +7 до +12 градусов, а днем — около +20 градусов.

«Это на 3-5 градусов ниже нормы», — отмечает Тишковец.

Специалист добавил, что к концу этой недели синоптики прогнозируют в некоторых регионах снижение температуры до +4. Днем местами также ожидается низкая «осенняя» температура — от +12 до +17. По словам Евгения Тишковца, такие погодные условия привели к тому, что жители России не могут искупаться в водоемах. Температура воды довольно низкая — около +16…+18 градусов.

В Москве среднемесячный температурный показатель составляет +16,3 градуса. Это на три градуса ниже, чем бывает обычно в это время года. Но не только столица страдает от холодного лета. Капризы погоды на себе испытывают также жители Урала, Поволжья и Ямала.

По прогнозам метеорологов, лето может вернуться на европейскую территорию России лишь в последнюю декаду июля. Однако уже на этой неделе жарой будут наслаждаться жители Крыма, Кубани, Челябинска и Владивостока.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Нижегородскую и Омскую области, а также Башкирию обрушился град.

Тема:
Погода 3863
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