Фанаты перепутали Ольгу Бузову на новом фото с футболистом Дмитрием Тарасовым

, 15:41 Фото 520

Снимок, опубликованный ведущей в социальной сети, вызвал бурные обсуждения поклонников.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 509

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Теледива часто примеряет на себя необычные и чересчур откровенные образы, которые вызывают противоречивую реакцию у поклонников. Хотя на этот раз звезда провела довольно сдержанную фотосессию в скромном наряде, она шокировала фанатов не меньше.

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На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала черно-белый снимок, где позирует на стуле в светлом костюме. На первый взгляд, образ кажется достаточно привычным: яркий макияж, распущенные волосы — только вот фотограф сумел снять Бузову так, что она совсем перестала быть на себя похожа.

В комментариях подписчики отметили, что не узнали любимую певицу на новом снимке. Она вызвала море разных ассоциаций. Ведущую сравнивали с певицами Нюшей и Бритни Спирс, блогером Настей Ивлеевой и даже с бывшим супругом звезды Дмитрием Тарасовым.

Instagram @buzova86

«На Нюшу похожа»;

«Это Ольга Хамелеон! Разная такая»;

«На Ивлееву похожа»;

«А кто на фото?»

«Я сначала подумал, что это Бритни»;

«Здесь похожа на Тарасова», — написали фолловеры.

Что дало повод для такого полета фантазии пользователей, неизвестно. Может быть, лицо светской львицы посредством косметики сильно изменил визажист, или фотограф постарался сделать образ певицы неузнаваемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова смутила мужчин фото у питьевого источника.

Тема:
Ольга Бузова 509
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