Фанаты перепутали Ольгу Бузову на новом фото с футболистом Дмитрием Тарасовым

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Теледива часто примеряет на себя необычные и чересчур откровенные образы, которые вызывают противоречивую реакцию у поклонников. Хотя на этот раз звезда провела довольно сдержанную фотосессию в скромном наряде, она шокировала фанатов не меньше.
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На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала черно-белый снимок, где позирует на стуле в светлом костюме. На первый взгляд, образ кажется достаточно привычным: яркий макияж, распущенные волосы — только вот фотограф сумел снять Бузову так, что она совсем перестала быть на себя похожа.
В комментариях подписчики отметили, что не узнали любимую певицу на новом снимке. Она вызвала море разных ассоциаций. Ведущую сравнивали с певицами Нюшей и Бритни Спирс, блогером Настей Ивлеевой и даже с бывшим супругом звезды Дмитрием Тарасовым.
«На Нюшу похожа»;
«Это Ольга Хамелеон! Разная такая»;
«На Ивлееву похожа»;
«А кто на фото?»
«Я сначала подумал, что это Бритни»;
«Здесь похожа на Тарасова», — написали фолловеры.
Что дало повод для такого полета фантазии пользователей, неизвестно. Может быть, лицо светской львицы посредством косметики сильно изменил визажист, или фотограф постарался сделать образ певицы неузнаваемым.
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