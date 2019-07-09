Фанаты перепутали Ольгу Бузову на новом фото с футболистом Дмитрием Тарасовым

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Теледива часто примеряет на себя необычные и чересчур откровенные образы, которые вызывают противоречивую реакцию у поклонников. Хотя на этот раз звезда провела довольно сдержанную фотосессию в скромном наряде, она шокировала фанатов не меньше.

«Загрузка завершена»: Жена Оскара Кучеры готовится к родам — фото

На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала черно-белый снимок, где позирует на стуле в светлом костюме. На первый взгляд, образ кажется достаточно привычным: яркий макияж, распущенные волосы — только вот фотограф сумел снять Бузову так, что она совсем перестала быть на себя похожа.

В комментариях подписчики отметили, что не узнали любимую певицу на новом снимке. Она вызвала море разных ассоциаций. Ведущую сравнивали с певицами Нюшей и Бритни Спирс, блогером Настей Ивлеевой и даже с бывшим супругом звезды Дмитрием Тарасовым.