Поженились? Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»

Виталина Цымбалюк-Романовская отдыхает сейчас вместе с возлюбленным Прохором Шаляпиным в Сочи. Пианистка делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео из отпуска.

Недавно Цымбалюк опубликовала запись, сделанную в ресторане. На кадрах Прохор сидит за большим столом с различными угощениями в окружении армянских друзей.

«Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа. Но на этот раз вроде обошлось. Прохор покорил вежливостью и обаянием», — написала Виталина.

Цымбалюк-Романовская очень заинтриговала фанатов, назвав Шаляпина вторым мужем. Фолловеры сразу стали гадать, действительно ли пара успела пожениться и, если успела, почему поклонники не в курсе.

«Второго мужа?! Мы что-то пропустили? Признавайтесь!»

«А вы что, уже муж и жена, я что-то пропустила, когда была свадьба?»

«Ничего себе, вы уже поженились, круто, счастья, любви и малышочка»; (Сохранена орфография и пунктуация автора — Прим.ред.)

«Очень хочется верить, что это правда», — оставили комментарии взволнованные подписчики.

Однако ни Цымбалюк, ни Прохор Шаляпин пока не прокомментировали свой статус.

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Виталина Цымбалюк-Романовская в 2017-м развелась с Арменом Джигарханяном. Супруги, между которыми разница в возрасте составляла 44 года, расстались сильно обиженными друг на друга. Пианистка назвала актера «неблагодарным мужем».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обнаженная Цымбалюк-Романовская очаровала поклонников.