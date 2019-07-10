Владимир Путин припомнил Бараку Обаме невыполненные договоренности по Украине

Российский лидер Владимир Путин припомнил Бараку Обаме невыполненные американской стороной договоренности по Украине. О телефонном разговоре, в ходе которого главы России и США достигли неких соглашений, но которые так и не были исполнены американцами, президент России рассказал в интервью для фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Новая документальная лента оскароносного режиссера была показана на кинофестивале в итальянской Таормине.
При этом российский президент предпочел не уточнять, о каких именно договоренностях идет речь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в фильме «В борьбе за Украину» Владимир Путин говорит о неизбежности сближения наших двух стран в будущем.