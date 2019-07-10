По законам мирного времени: в Сирии восстановили форелевую ферму

, 18:42 Эфирная новость 15

Рыбное хозяйство под Дамаском было полностью уничтожено семь лет назад. Сейчас это процветающий бизнес.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4278

Несмотря на все провокации террористов, Сирия начинает жить по законам мирного времени. Крупнейшая во всем столичном регионе форелевая ферма под Дамаском работает всего второй послевоенный сезон. Она была захвачена боевиками семь лет назад, полностью разграблена и уничтожена.

Сейчас это процветающее хозяйство, с далеко идущими планами.

Подробности в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Вадима Хуланхова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мирные жители в Сирии постоянно подвергаются угрозам со стороны боевиков  Накануне в провинции Дейр-эз-Зор мощный взрыв унес жизни семерых детей. Они работали на поле, где террористы установили мины.

Тема:
Война в Сирии 4278
10 июл
В Сирии взорвавшаяся мина унесла жизни семерых детей — видео
5 июл
Видео: Три человека погибли в результате взрыва автомобиля в Турции
5 июл
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
4 июл
Российский бизнес приехал на международную выставку в Дамаск
4 июл
Видео: Не менее четырех человек погибли при взрыве в сирийском городе Эс-Сувейда
3 июл
Сирийские саперы и военные из РФ ведут зачистку тайных складов боеприпасов
2 июл
Видео: Российские военные передали госпиталю в Алеппо коляски для раненых сирийцев
1 июл
«Концлагерь!» — Беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков
1 июл
Видео: В Сирии сообщили о четырех жертвах воздушной атаки на окрестности Дамаска
1 июл
ПВО Сирии отразили ракетную атаку над Дамаском

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +9°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

18:42
По законам мирного времени: в Сирии восстановили форелевую ферму
18:31
Собчак поселится в новом доме за 40 миллионов рублей без Богомолова
18:14
Историк моды раскритиковал костюмы «Последних царей»
18:10
«Да я мочился во все это» — гендиректор «Рустави 2» о поставках вина в Россию
17:58
Ущерб от вырубки тайги в госзаказнике «Туколонь» составил почти 750 миллионов рублей — Следком
17:48
Звезда «Дома-2» Колисниченко выложила видео из больницы с малышом

Сейчас читают

«Зачем так опошляться?!» — Лобода шокировала фанатов провокационным фото
«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой
«Пузова!» — фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге