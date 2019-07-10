По законам мирного времени: в Сирии восстановили форелевую ферму

Несмотря на все провокации террористов, Сирия начинает жить по законам мирного времени. Крупнейшая во всем столичном регионе форелевая ферма под Дамаском работает всего второй послевоенный сезон. Она была захвачена боевиками семь лет назад, полностью разграблена и уничтожена.

Сейчас это процветающее хозяйство, с далеко идущими планами.

Подробности в видеосюжете корреспондента МИЦ «Известия» Вадима Хуланхова.