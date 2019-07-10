В Кремле прокомментировали возможность возобновления полетов в Грузию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока рано говорить о восстановлении авиасообщения между двумя странами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, /Niels Poulsen, /Komsomolskaya Pravda

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 41

В Кремле оценили шансы возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно рейсы в Тбилиси возобновятся, однако на данный момент поднимать этот вопрос преждевременно, сообщает ФАН.

По словам представителя Кремля, в условиях «поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями» существует объективная опасность для российских туристов на территории этой страны. Вопрос восстановления гражданских авиаперевозок в Грузию будет обсуждаться только после того, как обстановка в стране нормализуется, подчеркнул Песков. Как отметил пресс-секретарь российского президента, за ситуацией в соседнем государстве будут тщательно следить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 41
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