В Кремле прокомментировали возможность возобновления полетов в Грузию

В Кремле оценили шансы возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно рейсы в Тбилиси возобновятся, однако на данный момент поднимать этот вопрос преждевременно, сообщает ФАН.
По словам представителя Кремля, в условиях «поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями» существует объективная опасность для российских туристов на территории этой страны. Вопрос восстановления гражданских авиаперевозок в Грузию будет обсуждаться только после того, как обстановка в стране нормализуется, подчеркнул Песков. Как отметил пресс-секретарь российского президента, за ситуацией в соседнем государстве будут тщательно следить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.