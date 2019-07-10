В Кремле прокомментировали возможность возобновления полетов в Грузию

В Кремле оценили шансы возобновления авиасообщения между Россией и Грузией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно рейсы в Тбилиси возобновятся, однако на данный момент поднимать этот вопрос преждевременно, сообщает ФАН.

По словам представителя Кремля, в условиях « поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями » существует объективная опасность для российских туристов на территории этой страны. Вопрос восстановления гражданских авиаперевозок в Грузию будет обсуждаться только после того, как обстановка в стране нормализуется, подчеркнул Песков. Как отметил пресс-секретарь российского президента, за ситуацией в соседнем государстве будут тщательно следить.