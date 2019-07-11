Подробности разрушительного шторма в Греции — видео

, 10:41 Эфирная новость 158

В результате разгула стихии погибли двое граждан россии, супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии, но точное количество пострадавших еще устанавливается.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

Тема:
Погода 3875

Российские туристы стали жертвами разрушительного шторма на греческом острове Халкидики. Это мужчина и его двухлетний ребенок. Их придавило упавшим деревом. Погибли также супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии. И число жертв растет. В больницах — десятки пострадавших.

Под удар попала не только Греция — ураган обрушился сразу на несколько регионов Европы. О последствиях разгула стихии в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, снятое туристами в Италии. На кадрах — паника на пляже в Абруццо из-за внезапно начавшегося урагана. В результате разгула стихии пострадали несколько человек.

Тема:
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