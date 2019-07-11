Российские туристы стали жертвами разрушительного шторма на греческом острове Халкидики. Это мужчина и его двухлетний ребенок. Их придавило упавшим деревом. Погибли также супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии. И число жертв растет. В больницах — десятки пострадавших.

Под удар попала не только Греция — ураган обрушился сразу на несколько регионов Европы. О последствиях разгула стихии в видеосюжете Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, снятое туристами в Италии. На кадрах — паника на пляже в Абруццо из-за внезапно начавшегося урагана. В результате разгула стихии пострадали несколько человек.