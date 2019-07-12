Писатель Инин благодаря телемосту увиделся с братом из Винницы

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Несмотря на отказ Киева от телетрансляции с Москвой, украинцам и россиянам удалось пообщаться в эфире телемоста «Надо поговорить».

Фото : Владимир Песня / РИА Новости

Тема:
Украинский кризис 52

Телемост «Надо поговорить», организованный каналом «Россия 1» в пятницу, 12 июля, позволил писателю, драматургу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Аркадию Инину увидеться после долгой разлуки с братом Михаилом Любинским, который проживает в Виннице.

«Надо пытаться сохранять в душе воспоминания о тех прекрасных временах, когда мы были вместе — не только мы с братьями, но и народы России и Украины», — отметил Инин в эфире.

В свою очередь знаменитый российский актер и режиссер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, назвал сложившуюся ситуацию жестокой болезнью.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина рассказала, что «первой сказкой», которую она прочла в жизни, была повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя, а в ее семье всегда готовили украинские национальные блюда.

Прославившийся ролью в пронзительном фильме «В бой идут одни «старики» Рустам Сагдуллаев уверен, что украинский и российский народы должны жить в мире и согласии.

«Куда мы денемся от дружбы? Мы должны дружить обязательно», — сказал он.

Несмотря на запрет киевских властей телеканалу NewsOne провести телемост, контакт с украинской стороной прошел, в том числе по видеосвязи. Ранее в Кремле выразили сожаление об отмене телемоста с Украиной.

Тема:
Украинский кризис 52
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