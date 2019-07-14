На Украине предупредили о массовых задержаниях — видео

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По мнению бывшего советника экс-президента Незалежной Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, аресты начнутся после того, как в стране сменится генпрокурор.

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Фото, видео : DPA/TASS, NEWSONE

Тема:
Украинский кризис 56

Бывший советник опального президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne предупредил о предстоящих массовых задержаниях соратников Петра Порошенко, а также аресте экс-лидера страны. Он выразил уверенность, что «вязалово» начнется после того, как в Незалежной сменится генеральный прокурор. Находящийся на этом посту Юрий Луценко является кумом Порошенко и, соответственно, служит главным препятствием для его ареста.

«В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания», — заявил в эфире Андрей Портнов.

Юрист отметил, что в настоящий момент ведется расследование по восьми уголовным делам, фигурантом которых является Петр Порошенко. Андрей Портнов подчеркнул, что, как минимум по результатам одного производства уже в августе можно посадить бывшего президента Украины.

Экс-советник Виктора Януковича добавил, что в недалеком будущем уголовные дела будут возбуждены и в отношении киевского главы Виталия Кличко, неоднократно превышавшего должностные полномочия.

«Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко. Он подписывал договоры аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов», — заключил Андрей Портнов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко обвинили в госизмене в первый же «непрезидентский» день. Экс-глава Незалежной в ближайшее время может стать фигурантом ряда крупных расследований.

Тема:
Украинский кризис 56
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