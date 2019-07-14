Бывший советник опального президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne предупредил о предстоящих массовых задержаниях соратников Петра Порошенко, а также аресте экс-лидера страны. Он выразил уверенность, что «вязалово» начнется после того, как в Незалежной сменится генеральный прокурор. Находящийся на этом посту Юрий Луценко является кумом Порошенко и, соответственно, служит главным препятствием для его ареста.

« В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания », — заявил в эфире Андрей Портнов.

Юрист отметил, что в настоящий момент ведется расследование по восьми уголовным делам, фигурантом которых является Петр Порошенко. Андрей Портнов подчеркнул, что, как минимум по результатам одного производства уже в августе можно посадить бывшего президента Украины.

Экс-советник Виктора Януковича добавил, что в недалеком будущем уголовные дела будут возбуждены и в отношении киевского главы Виталия Кличко, неоднократно превышавшего должностные полномочия.

« Кличко ждут сюрпризы. В результате неформального расследования нами деятельности Порошенко оказалось, что несколько эпизодов есть и у Кличко. Он подписывал договоры аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть несколько еще эпизодов », — заключил Андрей Портнов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко обвинили в госизмене в первый же «непрезидентский» день. Экс-глава Незалежной в ближайшее время может стать фигурантом ряда крупных расследований.