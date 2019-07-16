Видео: Люди гибнут от наводнений в Южной Азии, а во Франции наступила засуха

, 7:36 Эфирная новость 42

Жертвами природных катаклизмов по всему миру стали сотни человек.

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Фото, видео : Xu Yu / www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3883

Продолжительные ливни привели к гибели десятков людей в Южной Азии. В Индии и Непале непогода спровоцировала наводнения и оползни. Закрыты главные магистрали, из-за разлива рек погиб почти весь урожай. Местные власти бросили все силы на эвакуацию и спасение жителей.

В Пакистанском Кашмире, где накануне также случилось наводнение, до сих пор числятся пропавшими без вести больше 20 человек. В горных районах разрушены десятки домов. Люди подсчитывают ущерб, нанесенный стихией.

Коснулась непогода и Соединенных Штатов. В районе Луизианы объявлено штормовое предупреждение из-за тропических ливней. Река Миссисипи начала выходить из берегов. Некоторые жители решили заранее покинуть свои дома.

А во Франции наступила засуха. Из-за аномальной жары в ряде регионов ввели запрет на использование воды. Местным жителям нельзя поливать сады, мыть автомобили и наполнять бассейны. Июнь этого года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Вологодской области похолодало до нуля градусов.

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