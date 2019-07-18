«Ослепил фонарь»: Коллега Чуриковой рассказала, как актриса упала со сцены

, 23:32 Эксклюзивное интервью 95

Актриса Екатерина Васильева прокомментировала инцидент во время спектакля в театре «Русская песня».

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Фото, видео : РИА Новости / Виталий Белоусов

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Госпитализация Инны Чуриковой 7

Актриса Екатерина Васильева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как 75-летняя Инна Чурикова оступилась и упала со сцены в зрительный зал во время спектакля в театре «Русская песня».

По ее словам, инцидент произошел почти под конец постановки в перерыве между сменами декораций, когда на сцене было темно.

«Полная темнота, и там фонарь ослепил. Она просто со сцены шагнула в зал», — сказала Васильева.

Она добавила, что обошлось без серьезных травм, а скорая приехала довольно быстро. О характере повреждений Чуриковой можно будет говорить после рентгена.

Позже стало известно, что медики скорой помощи диагностировали у Инны Чуриковой перелом ребер. Народную артистку СССР госпитализировали в хирургическую реанимацию, где ее обследуют.

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Госпитализация Инны Чуриковой 7
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