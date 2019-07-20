На Дальний восток надвигается тайфун «Данас». Как сообщили 5-tv.ru, в МЧС по Приморскому краю в субботу, 20 июля, силы и средства ведомства в Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Еврейской Автономной областях переведены в режим «Повышенная готовность».

«По предварительным данным в связи с выходом двух циклонов с территории Монголии и Китая 22 и 23 июля на территории округа возможно возникновение опасных метеорологических явлений, обусловленных выпадением осадков, сильными ливнями, местами очень сильными. Также прогнозируются грозы и усилением ветра до 15-20 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели обращают внимание местных жителей, что в некоторых регионах может наблюдаться повышение уровня воды. Гидрологическая обстановка находится на особом контроле МЧС. Ведется работа по информированию населения о развитии ситуации через СМИ, социальный сети и сайт регионального МЧС России.

Главам муниципальных образований, руководителям управлений и ведомств на совещании в Еврейской Автономной области были уточнены задачи на случай ухудшения обстановки.

Всего в готовности к реагированию находятся Аэромобильные группировки общей численностью более 8400 человек и почти три тысячи единиц техники, в том числе от МЧС России почти полторы тысячи человек и 350 единиц техники.