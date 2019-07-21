Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения

Анна Бузовой ответила недоброжелателям в Instagram стихотворением собственного сочинения. Ранее сестра ведущей «Дома-2» сообщила в социальной сети, что записала дебютную песню, но долго не решалась показать ее на суд публики, боясь критики.

Опасения девушки оказались пророческими. Страничку Анны в социальной сети буквально заполонили негативные комментарии.

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Но этот факт лишь вдохновил сестру Ольги Бузовой на новое творение. Девушка написала стихотворение, где призвала не завидовать чужому счастью и ценить каждый миг жизни.

«Читая злые, полные ненависти комментарии, вдохновилась на написание стиха…

Даже негативную энергетику можно направить в положительное русло ❤️

Быть счастливым человеком — это невероятно трудно, но возможно 🙏🏻

всем счастья», — написала Анна.

Instagram @annabuzova

Большинство поклонников девушки поддержали начинающую певицу и призвали ее не обращать внимание на хейтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке.