Сестра Бузовой ответила хейтерам стихом собственного сочинения

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Подписчики девушки ранее крайне негативно высказались по поводу ее желания стать певицей.

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Фото, видео : Instagram @annabuzova

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Ольга Бузова 521

Анна Бузовой ответила недоброжелателям в Instagram стихотворением собственного сочинения. Ранее сестра ведущей «Дома-2» сообщила в социальной сети, что записала дебютную песню, но долго не решалась показать ее на суд публики, боясь критики.

Опасения девушки оказались пророческими. Страничку Анны в социальной сети буквально заполонили негативные комментарии.

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Но этот факт лишь вдохновил сестру Ольги Бузовой на новое творение. Девушка написала стихотворение, где призвала не завидовать чужому счастью и ценить каждый миг жизни.

«Читая злые, полные ненависти комментарии, вдохновилась на написание стиха…
Даже негативную энергетику можно направить в положительное русло ❤️
Быть счастливым человеком — это невероятно трудно, но возможно 🙏🏻
всем счастья», — написала Анна.

Instagram @annabuzova

Большинство поклонников девушки поддержали начинающую певицу и призвали ее не обращать внимание на хейтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке.

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