«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео

, 6:48 Видео 607

Поющую телеведущую жестко раскритиковали в сети за выступление в киргизской столице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 519

Поющая телеведущая Ольга Бузова опозорилась во время выступления в клубе в Бишкеке. Подписчики и те, кто ходил на концерт 33-летней знаменитости, жестко раскритиковали ее в комментариях.

Видео выступления в столице Киргизии Ольга Бузова разместила в своем аккаунте в Instagram.

«Все, что хочу сейчас я — быть счастливой. Мое счастье на сегодняшний день — это сцена, музыка и Вы. Спасибо, что хором поете мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше. Бишкек, я обязательно вернусь…» — написала под видео Ольга Бузова.

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Несмотря на это, пользователи стали оставлять отнюдь не лестные отзывы на странице поющей телеведущей. По словам подписчиков, от вокальных данных Ольги Бузовой у них пошла «кровь из ушей». Знаменитость упрекнули в пении под фанеру, отсутствии голоса, а также раскритиковали ее танцы, отметив, что она абсолютно не пластична и двигается, как робот.

«А смысл тогда микрофон в руки брать? Дрыгалась бы себе в трусах под фанеру, и норм!»

«Голоса же вообще нет. Людей за дураков держит?»

«Бьет, как конь копытами, ни голоса, ни танца…а эти ужасные трусы?»

«Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?» — пишут пользователи в комментариях на странице Ольги Бузовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей.

Тема:
Ольга Бузова 519
20 июл
Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей — видео
20 июл
«Проклятье семейства Бузовых»: Сестра певицы записала первую песню
18 июл
Фанаты призвали 33-летнюю Бузову одуматься и прекратить вызывающе одеваться
17 июл
«Никто на ее фоне!» Ольга Бузова встретилась с экс-бойфрендом спустя 12 лет
16 июл
Ольга Бузова не сдержала эмоций при виде гроба — фото
14 июл
«А замуж-то как хочется!»: Соцсети застыдили Бузову за непристойности
12 июл
«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото
11 июл
Десятки миллионов за рекламу: У кого из российских звезд самые большие гонорары
10 июл
«Пузова!» — фанаты высмеяли потолстевшую Ольгу Бузову
9 июл
Фанаты перепутали Ольгу Бузову на новом фото с футболистом Дмитрием Тарасовым

Читайте также

+14° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

7:27
Ксения Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
6:48
«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео
6:24
Видео: Владимир Зеленский показал ржавый ракетный крейсер «Украина»
6:06
Видео: Автомобиль рухнул в яму после размыва участка федеральной трассы «Амур»
5:46
Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком
5:18
Фото: Кристен Стюарт вернулась к модели Стелле Максвелл

Сейчас читают

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!
Светлана Сурганова рассказала о жизни после победы над раком
«Кровь из ушей»: Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги