Поющая телеведущая Ольга Бузова опозорилась во время выступления в клубе в Бишкеке. Подписчики и те, кто ходил на концерт 33-летней знаменитости, жестко раскритиковали ее в комментариях.

Видео выступления в столице Киргизии Ольга Бузова разместила в своем аккаунте в Instagram.

«Все, что хочу сейчас я — быть счастливой. Мое счастье на сегодняшний день — это сцена, музыка и Вы. Спасибо, что хором поете мои песни. Спасибо, что любите меня и принимаете. Дальше — больше. Бишкек, я обязательно вернусь…» — написала под видео Ольга Бузова.

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Несмотря на это, пользователи стали оставлять отнюдь не лестные отзывы на странице поющей телеведущей. По словам подписчиков, от вокальных данных Ольги Бузовой у них пошла «кровь из ушей». Знаменитость упрекнули в пении под фанеру, отсутствии голоса, а также раскритиковали ее танцы, отметив, что она абсолютно не пластична и двигается, как робот.

«А смысл тогда микрофон в руки брать? Дрыгалась бы себе в трусах под фанеру, и норм!»

«Голоса же вообще нет. Людей за дураков держит?»

«Бьет, как конь копытами, ни голоса, ни танца…а эти ужасные трусы?»

«Просто кровь из ушей. Как можно это слушать?» — пишут пользователи в комментариях на странице Ольги Бузовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова в недоумении от подарка бишкекских зрителей.