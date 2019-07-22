Слезоточивый газ и резиновые пули: как в Гонконге разгоняли протестующих

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста. В воскресенье, 21 июля, на улицы вышли более 400 тысяч человек. Марш был заранее согласован, но демонстранты изменили маршрут, перекрыли центральные проспекты.

Радикалы забрасывали правительственные здания яйцами, разрисовали стены граффити, испачкали черной краской герб страны, ослепляли полицейских лазерами. Это уже третья подобная акция. Люди недовольны новым законом об экстрадиции, который позволит выдавать подозреваемых и находящихся в розыске из Гонконга в материковый Китай.

Активисты уверены, что речь пойдет не только об уголовниках, но и правозащитниках. Под давлением общественности администрация Гонконга объявила о решении не принимать такой закон, но это не остановило волну протестов.

МИД России рекомендует нашим туристам быть осторожнее на улицах Гонконга и избегать мест массового скопления людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как полиция проводила зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге.