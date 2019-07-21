Полиция Гонконга начала зачистку блокированных протестующими центральных районов, где оказались перекрыты дороги, и были зафиксированы случаи вандализма.

В воскресенье, 21 июля, демонстранты вышли на третью масштабную акцию против закона об экстрадиции в Китай. Участники акции вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать дороги. Толпы разгоняли слезоточивым газом, люди отступили, прикрываясь зонтами.

Тем временем в социальных сетях появилось видео нападения неизвестных людей в масках на прохожих у станции метро.

Миллионные уличные акции протеста охватили Гонконг в середине июня. Люди выступают против нового законопроекта об экстрадиции островитян в материковый Китай.

Ранее 5-tv.ru уже публиковал видео жестокого разгона протестующих в Гонконге в начале июля.