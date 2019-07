Полиция Гонконга начала зачистку блокированных протестующими центральных районов, где оказались перекрыты дороги, и были зафиксированы случаи вандализма.

В воскресенье, 21 июля, демонстранты вышли на третью масштабную акцию против закона об экстрадиции в Китай. Участники акции вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать дороги. Толпы разгоняли слезоточивым газом, люди отступили, прикрываясь зонтами.

Тем временем в социальных сетях появилось видео нападения неизвестных людей в масках на прохожих у станции метро.

組織犯罪が鉄道駅で抗議者を襲った



The organized crime attacked the protestor in train station#香港 #HongKong #逃犯條例 #逃亡犯条例 #反送中 #antiELAB pic.twitter.com/V0TqvfWjUH