Полиция начала зачистку блокированных протестующими кварталов в Гонконге — видео

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Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона участников уличных протестов, неизвестные в масках напали на людей в метро.

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Фото, видео : Reuters, Twitter @tictoc, @aaronMCN

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Протесты в Гонконге 4

Полиция Гонконга начала зачистку блокированных протестующими центральных районов, где оказались перекрыты дороги, и были зафиксированы случаи вандализма.

В воскресенье, 21 июля, демонстранты вышли на третью масштабную акцию против закона об экстрадиции в Китай. Участники акции вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать дороги. Толпы разгоняли слезоточивым газом, люди отступили, прикрываясь зонтами.

Тем временем в социальных сетях появилось видео нападения неизвестных людей в масках на прохожих у станции метро.

Миллионные уличные акции протеста охватили Гонконг в середине июня. Люди выступают против нового законопроекта об экстрадиции островитян в материковый Китай.

Ранее 5-tv.ru уже публиковал видео жестокого разгона протестующих в Гонконге в начале июля.

Тема:
Протесты в Гонконге 4
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Видео: Полиция в Гонконге применила перцовый газ для разгона демонстрантов
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