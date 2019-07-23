VK Fest 2019 посетили 95 тысяч человек и посмотрели шесть миллионов пользователей

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Юбилейный фестиваль стал самым масштабным за всю историю своего существования.

Фото : 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 524

Пятый по счету VK Fest вновь подтвердил репутацию самого популярного городского open-air в России. В этом году он собрал рекордные 95 тысяч посетителей, а зрителями прямых трансляций стали более шести миллионов уникальных пользователей.

О степени ажиотажа говорит тот факт, что накануне фестиваля билеты на почти все поезда из Москвы в Петербург оказались распроданы. Гостей VK Fest 2019 ждали 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок на территории, равной по площади 50 футбольным полям.

На четырех музыкальных сценах, разделенных по цветам и направлениям, выступили более 50 знаменитых артистов. В их числе Little Big, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Егор Крид, Монеточка, «Ночные Снайперы» и другие.

Хедлайнерами сцены Record Stage, предназначенной для танцевальной и электронной музыки, стали не нуждающиеся в представлении Pendulum и Yellow Claw. Также в фестивале приняли участие резиденты Comedy Club, участники проектов «ТАНЦЫ», «ПЕСНИ», StandUp, «Импровизация», «Где логика», «Однажды в России» и «Перезагрузка». В частности, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов представили свой новый проект — романтическое реалити-шоу «План Б».

Не обошлось без вездесущих блогеров, представленных такими популярными стримерами как Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Приятный Ильдар, Наташа Краснова, Maryana Ro и другие. Всего же с поклонниками встретились более сотни спикеров и блогеров.

Хедлайнерами образовательной программы в «Лектории» стали журналист Леонид Парфенов, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и основательница AnsaLigy Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин. Кроме того, своим опытом с гостями фестиваля делились ведущие тестировщики, разработчики и другие специалисты — их можно было найти на тематической площадке VK Testers.

В целом над организацией проведения фестиваля работали более 7 тысяч человек, от строителей до представителей крупного бизнеса. знаковых брендов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о теплых взаимоотношениях между Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, замеченных гостями VK Fest-201

Тема:
Ольга Бузова 524
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