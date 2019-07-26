Николаев поделился архивным снимком с Пугачевой 35-летней давности — фото

, 17:57 Фото 235

Музыкант выложил в сеть фото, сделанное на корабле во Владивостоке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © Pravda Komsomolskaya, instagram @igor_nikolaev_music

Тема:
День ВМФ 72

Певец и композитор Игорь Николаев в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками редким снимком, сделанным, по его словам, 35 лет назад во Владивостоке. На архивном фото артист вместе с Аллой Пугачевой рассматривает корабельное орудие.

В описании к публикации Игорь Николаев поздравил пользователей с наступающим Днем Военно-Морского Флота и в шутку отметил, что «нельзя быть таким худым и молодым».

«С наступающим! Днем Военно-Морского Флота! Это — Владивосток, 35 лет назад, мы в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню „Владивосток“, премьера состоялась там же! Алла исполнила ее на последнем концерте в городе. Спасибо и браво! Смотрю на себя на фото и думаю: „Блин, нельзя быть таким худым и молодым!“» — написал Игорь Николаев.

«Шаманите?»: Михалкова в костюме индейца рассказала о казусах в жизни актера

instagram @igor_nikolaev_music

Подписчики музыканта ответили на поздравления с Днем ВМФ, поблагодарили артистов за песню и прокомментировали архивное фото, отметив, что Пугачева и Николаев — ледоколы российской эстрады.

«Привет вам из Владивостока! Песню любим, знаем наизусть!»

«Какая красивая фотография! ️ Ну, а Аллочка с годами только краше»;

«Хорошие такие!»

«Ух ты, какие юные!»

«Два ледокола российской эстрады», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев показал друзей трехлетней дочери.

Тема:
День ВМФ 72
26 июл
Во Владивосток прибыли иностранные корабли для участия в параде на День ВМФ
25 июл
В День ВМФ в Петербурге разведут пять мостов
25 июл
Грандиозный размах: В Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
25 июл
Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
25 июл
В Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ
25 июл
В Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада
24 июл
В Петербурге торжественно встретили китайский ракетный эсминец «Сиань» — видео
23 июл
В Кронштадте встретили корабельный отряд Северного флота — видео
23 июл
В параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли
22 июл
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ

Читайте также

+29° Днём +28°
Ночью +15°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

18:22
Психолог объяснила популярность явления #яжемать
18:17
10 главных вопросов про свадьбу, которые россияне задают «Яндексу»
18:10
Путин ужесточил ответственность за подделку документов
17:57
Николаев поделился архивным снимком с Пугачевой 35-летней давности — фото
17:49
«От Онеги до Ладоги»: Экологический марафон проходит в трех регионах РФ
17:46
Как сэкономить на сладком, когда торты и пирожные подорожают? Советы и рецепты

Сейчас читают

«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских
«Зато ноги длинные!» Юзеры подбодрили погрустневшую жену Мартиросяна — фото
«Шикардос!»: Звезда «Дома-2» показала идеальный пресс — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги