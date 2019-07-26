Певец и композитор Игорь Николаев в своем аккаунте в Instagram поделился с подписчиками редким снимком, сделанным, по его словам, 35 лет назад во Владивостоке. На архивном фото артист вместе с Аллой Пугачевой рассматривает корабельное орудие.

В описании к публикации Игорь Николаев поздравил пользователей с наступающим Днем Военно-Морского Флота и в шутку отметил, что «нельзя быть таким худым и молодым».

«С наступающим! Днем Военно-Морского Флота! Это — Владивосток, 35 лет назад, мы в гостях у военных моряков! Тогда же я и написал песню „Владивосток“, премьера состоялась там же! Алла исполнила ее на последнем концерте в городе. Спасибо и браво! Смотрю на себя на фото и думаю: „Блин, нельзя быть таким худым и молодым!“» — написал Игорь Николаев.

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instagram @igor_nikolaev_music

Подписчики музыканта ответили на поздравления с Днем ВМФ, поблагодарили артистов за песню и прокомментировали архивное фото, отметив, что Пугачева и Николаев — ледоколы российской эстрады.

«Привет вам из Владивостока! Песню любим, знаем наизусть!»

«Какая красивая фотография! ️ Ну, а Аллочка с годами только краше»;

«Хорошие такие!»

«Ух ты, какие юные!»

«Два ледокола российской эстрады», — пишут поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев показал друзей трехлетней дочери.