Афиногенов день: народные приметы на 29 июля

Священномученика Афиногена и его десять учеников христиане вспоминают ежегодно 29 июля.

Афиноген распространял христианскую веру в Севастии. Правитель этого города исповедовал язычество, поэтому приказал изловить и казнить Афиногена. Вместе со старцем на суд привели и десять его последователей.

Гонимые христиане не испугались преследования. Афиноген ругал царя за то, что тот держал в тюрьме безвинных людей. Учеников старца заставляли отказаться от своей веры, пытали и подвергали всяческим мучениям. Однако христиане были непоколебимы. Все они были обезглавлены и приняли мученическую смерть за веру. Афиногену перед казнью было знамение — все его люди окажутся в раю.

В Афиногенов день принято употреблять в пищу блюда из грибов: жареная картошка с грибами, гречневая каша с опятами, грибница и грибные котлеты.

Христиане в этот день стараются наблюдать за природными явлениями и прислушиваться к приметам:

— густой туман означает, что в лесу будет много грибов;

— утром небо ясное — скоро птицы будут готовиться лететь на юг;

— днем ярко светит солнце — будет хороший урожай на полях;

— ботва овощей на грядках поникла — жди затяжных дождей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что верующие отметили день апостола Акила и поведали о приметах.