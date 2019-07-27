Акилов день: народные приметы на 27 июля

, 9:57 142

В субботу верующие отмечают день апостола от семидесяти Акила. По традиции в этот день определяют, какой будет осень.

Фото : Instagram @dashamiss

Тема:
Погода 3915

В субботу, 27 июля, православные верующие чтут память святого апостола от семидесяти (так в Библии называются первые последователи Христа, за исключением 12 апостолов и апостола Павла) Акила. Акила и его супругу Присциллу крестил апостол Павел, а жизнь они закончили, приняв мученическую смерть за свою веру.

Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

В этот день на Руси особенно внимательно относились к погоде — считалось, что именно 27 июля нужно делать прогнозы на грядущую осень. Так, если погода в течение дня стоит сухая — осень будет теплой и долгой, а если идут дожди — короткой и холодной. Красный оттенок солнца на закате и восходе сулит затяжные дожди в ближайшее время.

Считалось, что на Акилов день особенной лечебной силой обладает природа, поэтому поездки за город 27 июля — один из рекомендуемых способов провести время. Также день благоприятствует началу длительного путешествия.

Ранее 5-tv.ru писал о народных приметах в день Архангела Гавриила.

Тема:
Погода 3915
26 июл
В Европе растет число жертв аномальной жары — репортаж
26 июл
Режим ЧС в Амурской области, сильный дождь в Ростове: чего еще ждать от погоды
25 июл
В Европе погода бьет температурные рекорды — видео
25 июл
Улицы Сочи превратились в реки после сильнейшего ливня — видео
25 июл
Адское пекло: Европа изнывает от аномальной жары
25 июл
Стихия разбушевалась: ураганы и проливные дожди обрушились на российские регионы
24 июл
Зима близко: россиян предупредили о снеге в выходные
24 июл
«Сайлент Хилл» по-русски: едкий дым окутал полстраны от Сибири до Урала
24 июл
Как возместить убытки за упавшее на машину дерево — история одного автовладельца
23 июл
Москвичам пообещали «ультраполярное вторжение» на следующей неделе

Читайте также

+28° Днём +30°
Ночью +18°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Гороскоп на 27 июля: Рыбы, избавьтесь от скелетов прошлого

Последние новости

10:56
Создатели «Игры престолов» заявили о возможном уходе из HBO
10:41
ГИБДД намеревается в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу
10:25
Фото: Фанаты Пугачевой опубликовали фразу, авторство которой приписывают певице
10:10
Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
9:57
Акилов день: народные приметы на 27 июля
9:42
«Сильно похудел»: PR-директор Алибасова рассказал об ухудшении здоровья продюсера

Сейчас читают

Наташа Королева вслед за Бабкиной опубликовала фото в ванне
Лайфхак от Берковой: как отказать женщине в сексе и не стать жертвой ее мести
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги