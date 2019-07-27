Акилов день: народные приметы на 27 июля

В субботу, 27 июля, православные верующие чтут память святого апостола от семидесяти (так в Библии называются первые последователи Христа, за исключением 12 апостолов и апостола Павла) Акила. Акила и его супругу Присциллу крестил апостол Павел, а жизнь они закончили, приняв мученическую смерть за свою веру.

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В этот день на Руси особенно внимательно относились к погоде — считалось, что именно 27 июля нужно делать прогнозы на грядущую осень. Так, если погода в течение дня стоит сухая — осень будет теплой и долгой, а если идут дожди — короткой и холодной. Красный оттенок солнца на закате и восходе сулит затяжные дожди в ближайшее время.

Считалось, что на Акилов день особенной лечебной силой обладает природа, поэтому поездки за город 27 июля — один из рекомендуемых способов провести время. Также день благоприятствует началу длительного путешествия.

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