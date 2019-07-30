«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

Не совсем просто живется представителям российского шоу-бизнеса. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о своем распорядке дня. По словам Ольги, к завтракам она не привыкла и заставить себя принять пищу утром не может, а на обед в ее расписании попросту нет времени. Вот и остается, либо ждать поздний ужин, либо быть голодной до следующего дня.
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Некоторые подписчики певицы обеспокоились ее отношением к приему пищи.
Кто-то из фолловеров намекнул, что такими темпами Бузова может испортить желудок.
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