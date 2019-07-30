«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

, 16:42 Фото 2 192

Телеведущая пожаловалась подписчикам на свой сумасшедший распорядок дня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 534

Не совсем просто живется представителям российского шоу-бизнеса. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в Instagram о своем распорядке дня. По словам Ольги, к завтракам она не привыкла и заставить себя принять пищу утром не может, а на обед в ее расписании попросту нет времени. Вот и остается, либо ждать поздний ужин, либо быть голодной до следующего дня.

Instagram @buzova86

«Завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — поделилась она в своем Instagram.

Даниил Квят показал очаровательное фото новорожденной дочери

Некоторые подписчики певицы обеспокоились ее отношением к приему пищи.

«Странно, что себя совсем не бережешь свое здоровье. Надо думать, о родителях и будущих детях. Ты же не робот, Оля», — посоветовала девушка в комментариях.

Кто-то из фолловеров намекнул, что такими темпами Бузова может испортить желудок.

«Оль, конечно неправильно, что ты ешь один раз в день. Ты так себе желудок посадишь», — предостерегла подписчица.

Ранее 5-tv.ru поделился мнением астролога о том, какие знаки зодиака больше всего склонны к лишнему весу.

Тема:
Ольга Бузова 534
30 июл
«Не бережешь здоровье»: Бузова напугала поклонников своим режимом питания
29 июл
«Не смеши!»: идеальный день Бузовой возмутил подписчиков
27 июл
Бузова устроила зажигательные танцы под «Руки вверх!» в Баку — видео
26 июл
Бузова поскользнулась на сцене в Баку и повредила ногу — фото
26 июл
Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»
25 июл
Участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, почему сестры Бузовы не общаются
25 июл
«Неужели одумалась?»: Бузова сообщила о последнем сольном концерте
25 июл
Ирина Шейк и Монеточка попали в список Forbes самых успешных российских звезд
24 июл
Фото: Бузова поздравила тезок с именинами и провела православный ликбез
23 июл
VK Fest 2019 посетили 95 тысяч человек и посмотрели шесть миллионов пользователей

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

17:59
Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах
17:40
Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом
17:26
Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой
17:17
В США говорят о возможности введения новых санкций против РФ
16:59
Фото: Мужчина с топором устроил бойню в офисе кредитной конторы в Петербурге
16:42
«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу
«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги