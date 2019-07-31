Ольга Бузова высказалась о «фальшивом подобии» мужчин и феминизме

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова любит делиться рассуждениями с подписчиками в Instagram. На этот раз звезда заговорила о распространенном в современном обществе явлении — феминизме — и отметила, что не относит себя к представительницам подобной идеологии.
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По мнению светской львицы, к мужчинам нужно относиться уважительно. Однако это правило работает только с «истинными» представителями противоположного пола. От тех, кто представляет их «фальшивое подобие» лучше держаться подальше, советует Бузова.
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Подписчики не согласились с размышлениями телеведущей и поделились своими мыслями на этот счет. Большинство пользователей отметили, что противопоставлять феминизм и уважение к мужчинам как минимум некорректно.
«Я не феминистка, я уважаю мужчин» — а давно ли такое движение как феминизм стало означать неуважение к мужчинам?»
«Дико извиняюсь что? Феминизм — неуважение?! Не подменяйте понятия».
«Оля, феминизм это не ненависть к мужчинам».
«Оля, почитай что такое феминизм», — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день.