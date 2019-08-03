Видео: в Дагестане крупный град застал отдыхающих врасплох

Необычное природное явление наблюдали жители Дагестана в пятницу, 2 августа. В городе Избербаше прошел крупный град.

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На видеозаписях, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, видно, что градины с силой бьют по припаркованным машинам. Прошло природное явление и над пляжем — в момент начала града многие люди находились на пляже или купались в море. На берег выбегают взрослые и дети, прикрывая головы руками.

В социальных сетях пользователи из Дагестана активно обсуждают произошедшее. Многие юзеры уверены, что град посреди лета имеет сверхъестественные причины и является неким наказанием за недобропорядочную жизнь и расточительное отношение к природе.

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