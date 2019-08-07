Холодное лето в России ударило по продавцам мороженого и кваса

, 16:06 Эфирная новость 43

Продажи мороженого в июле упали на 62%, кваса — 85%.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3938

Последствия летнего похолодания испытывают на себе и производители мороженого. Его продажи резко упали. И это в июле. Однако статистика такова, что в пиковый сезон оборот холодного лакомства снизился на 62%.

Большее равнодушие сейчас вызывает только квас — его стали брать аж на 85% реже. Мало кому нужны и энергетические напитки, лимонады, газировка и соки, а с ними нектары и морсы. И даже банки с пивом скучают на полках супермаркетов в ожидании потепления.

А вот продажи водки, по наблюдениям аналитиков, наоборот, повысились. На не слишком уверенные 2%, но факт остается фактом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мороженое может навредить здоровью человека. 

Тема:
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